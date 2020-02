Bezahlanbieter Alphacomm übernimmt Lösung für Betrugsbekämpfung Mi-Pay

Rotterdam/London (ots) - Alphacomm, ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen,mit Hauptsitz in Rotterdam (NL), hat die Übernahme der Aktivitäten von Mi-Paybekanntgegeben, das an der AIM (der britischen Börse Alternative InvestmentMarket) gelistet ist. Alphacomm hat sich auf eine sichere Zahlungsabwicklungspezialisiert für Kunden, die aktiv im Verkauf von digitalen Produkten oderPost-Paid-Dienstleistungen für Verbraucher sind. Es hilft Kunden wie zumBeispiel T-Mobile, Eneco, KPN, Arvato, O2 und Deutsche Bank, deren Umsatz zusteigern und ebenfalls gegen Betrug oder Forderungsausfälle zu schützen.Seit 2003 hat das am AIM gelistete Mi-Pay erfolgreich sichere, optimierte undbetrugsfreie Lösungen auf den Markt gebracht. Mit Kunden wie Three Ireland, FNT,Tesco und Sure ist das Unternehmen in Großbritannien und Irland stark vertreten.Die intern entwickelte Betrugsbekämpfungslösung Cynic ist weltweit einzigartigund bietet Kunden, die digitale Waren verkaufen, abgesicherteOnline-Zahlungslösungen.Geschenkkarten, Prepaid-Aufladungen sowie Produkte wie Online-Spielelizenzensind für Betrüger äußerst attraktiv. Juniper Research prognostizierte, dassOnline-Verkäufer zwischen 2018 und 2023 130 Milliarden US-Dollar durchOnline-Zahlungsbetrug verlieren werden. Eine Studie von MRC Global ergab, dassOnline-Zahlungsbetrug das globale Geschäft 1,8% des Umsatzes kostet.Durch die Übernahme von Mi-Pay erhält Alphacomm Zugang zu einemEntwicklungszentrum in Rumänien mit über 30 hochtalentierten Entwicklern undKundenbetreuern. Darüber hinaus kann Alphacomm seinen Kunden jetzt die PCI Level1-Zertifizierung anbieten, wodurch die Transaktionen der Kunden noch sichererabgewickelt werden können.Die Übernahme von Mi-Pay wird die Position von Alphacomm als führenden, sicherenZahlungsanbieter weiter stärken, indem es deren Kunden ermöglicht, ihreEinnahmen zu steigern und sie gleichzeitig vor Betrug und Forderungsausfällen zuschützen. Das verarbeitete Volumen auf der Alphacomm-Plattform wird 2020 aufüber 250 Millionen Euro steigen und das Unternehmen seinem Ziel von 750Millionen Euro im Jahr 2025 näherbringen. Durch die Akquisition wird Alphacommin Europa viel stärker Fuß fassen und die Investitionsmöglichkeiten verbessern.Der Erwerb von Mi-Pay trägt direkt zum Gewinn von Alphacomm bei und hält dieBruttogewinnmarge von über 60 Prozent aufrecht."Die Übernahme von Mi-Pay wird Alphacomm dabei helfen, in fünf Jahren diedominierende Plattform für reibungslose Zahlungsabläufe zu werden", so HuubSparnaay, CEO von Alphacomm. "Wir planen dies durch eineBuy-and-Build-Strategie, die die Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungenan Unternehmen auf globaler Ebene schnell internationalisiert. Unser Engagement,die Umsätze unserer Kunden zu steigern, ist etwas, von dem Unternehmen in ganzEuropa jetzt profitieren können!"Über AlphacommAlphacomm ist führend in der Umsatzsteigerung seiner Kunden und hat seinen Sitzin den Niederlanden. Mit einem 30-köpfigen Team und Niederlassungen in Rotterdamund Kleve unterstützt das Unternehmen seine Wiederverkäufer mitplattformbasierten Diensten, um die Einnahmen zu maximieren und Betrug zureduzieren.Über Mi-PayMi-Pay, mit Sitz in Großbritannien, befreit Kunden von Betrugsrisiken undvereinfacht den Zahlungsverkehr. Mit Niederlassungen in London und Sibiu(Rumänien) sorgt ein 35-köpfiges Team für einen reibungslosen Ablauf desZahlungsprozesses.Pressekontakt:Aaron Mirck+49 15770439400aaron@bureaumirck.nlWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141603/4529132OTS: AlphacommOriginal-Content von: Alphacomm, übermittelt durch news aktuell