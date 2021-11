Beyond Medical Technologies fährt in Reaktion auf die neue südafrikanische COVID-Variante seine COVID-Masken-Produktion hoch

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 29. November 2021 – Beyond Medical Technologies Inc. („Beyond Medical“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DOCT, Frankfurt: 7FM4) freut sich, nachfolgend über betriebliche Neuigkeiten aus seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“) zu berichten.

Neue Covid-19-Variante

Als Reaktion auf die Entdeckung einer neuen Covid-19-Variante verhängt die kanadische Bundesregierung nun ein Reiseverbot für mehrere südafrikanische Länder, darunter Südafrika, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung