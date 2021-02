Beyond Meat und Pepsi-Aktie: Was steht auf dem Menü?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) hat in den letzten Jahren fleißig Unternehmen akquiriert. Aber worüber die Leute reden, ist die jüngste Partnerschaft des Getränkeherstellers mit Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND), die eine “sehr gesunde Reihe von Snacks” hervorbringen wird, sagte PepsiCo-Finanzchef Hugh Johnston in der “Squawk Box” von CNBC.

PepsiCo wird die Expertise von Beyond Meat im Bereich pflanzlicher Proteine nutzen, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung