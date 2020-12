Beyond Meat’s: Saftige Aktie!

Im dritten Quartal meldete Beyond Meat’s (NASDAQ:BYND) einen Umsatz von insgesamt 94,44 Millionen US-Dollar. Trotz eines Gewinns von 126,01% verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 18,46 Millionen US-Dollar. Beyond Meat erzielte im zweiten Quartal Einnahmen in Höhe von 113,34 Millionen US-Dollar, aber die gemeldeten Gewinne wiesen einen Verlust von 8,17 Millionen US-Dollar aus.

Veränderungen bei Gewinn und Umsatz weisen auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung