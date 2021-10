Beyond Meat nutzt falsche Hähnchen, um den Umsatz im Supermarkt anzukurbeln

Wichtige Punkte

Beyond Meat startet im Oktober mit fleischlosen „Hähnchen“ in den Lebensmittelgeschäften.

Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Verkauf von Beyond Meat in den US-Lebensmittelgeschäften ins Stocken geraten ist.

Das neue Produkt wird etwa doppelt so teuer sein wie echte Hähnchenteile.

Die Pandemie war ein zweischneidiges Schwert für den Fleischimitat-Hersteller Beyond Meat (WKN:A2N7XQ). Während die Umsätze im Einzelhandel stiegen, weil sich die Verbraucher mit Lebensmitteln eindeckten, brach der Umsatz in der Gastronomie schlagartig ein.

Die Situation scheint sich nun umzukehren. Die Umsätze in der Gastronomie erholen sich, obwohl ein aktueller Bericht von Bloomberg darauf hindeutet, dass die Fastfood-Ketten von der Idee des künstlichen Fleisches Abstand nehmen. Die Umsätze im Einzelhandel sind dagegen rückläufig. Beyond Meat meldete zum zweiten Quartal einen Rückgang der Umsätze im US-Einzelhandel um 14,3 %.

Das ist sicher ein schlechter Vergleich, wenn man bedenkt, dass die Einkäufe im Lebensmittelhandel letztes Jahr um diese Zeit stark angestiegen sind. Aber für echte Fleischunternehmen sieht es anders aus. Tyson Foods zum Beispiel meldete für den gleichen Zeitraum einen zweistelligen Anstieg des Umsatzes.

Diversifizierung des Fake-Fleisch-Portfolios

Beyond Meat ist vor allem für seine pflanzlichen „Rindfleisch“-Produkte bekannt, aber das Unternehmen hat auch an künstlichem Hühnerfleisch gearbeitet. Beyond Meat hat seine Beyond Chicken Tenders im Juli in rund 400 US-Restaurants eingeführt und bietet das Produkt jetzt auch in Lebensmittelgeschäften an.

Im Gegensatz zum Beyond Burger, der auf Erbsenprotein basiert, wird bei den fleischlosen Hähnchen Favabohnenprotein zusammen mit ein paar Dutzend anderen Zutaten verwendet, um den Geschmack und die Textur von echtem Hühnchen zu imitieren. Dies unterscheidet sich von den Hähnchenprodukten des Konkurrenten Impossible Foods, die Sojaprotein verwenden.

Die Hähnchen von Beyond Meat werden ab Oktober in den großen Läden erhältlich sein. Walmart, Jewel-Osco, NorCal, Harris Teeter, Giant Foods und ShopRite sind beim Start dabei, und Beyond Meat geht davon aus, dass im Laufe des Jahres weitere hinzukommen werden.

Ein Problem, das Beyond Meat und alle anderen Unternehmen mit gefälschtem Fleisch haben, ist die Preisgestaltung. Der Preis für Fleisch, das in Lebensmittelgeschäften verkauft wird, richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Wenn du eine Alternative zu Rinderhackfleisch verkaufst, die dreimal so teuer ist, ist das für viele Leute ein schwieriges Geschäft.

Die Preise für die Hähnchenteile von Beyond Meat werden im Vergleich zum echten Fleisch nicht ganz so unverschämt sein, auch weil die Verbraucher bereit sind, für die Bequemlichkeit mehr zu bezahlen. Aber der Preis wird immer noch ein Problem sein. Beyond Meat rechnet damit, dass eine Packung mit 225 g für 4,99 US-Dollar verkauft wird, also fast 10 US-Dollar pro Pfund. Zum Vergleich: Eine Tüte Tyson Chicken Tenders auf Walmart.com kostet nach Gewicht etwa die Hälfte.

Werden die Leute das Doppelte für Fleisch aus Favabohnen bezahlen? Werden sich Eltern, die sich auf einfache Lebensmittel wie Hähnchenteile verlassen, für eine viel teurere Alternative entscheiden? Viele Menschen werden die Hähnchenteile von Beyond Meat probieren, weil sie neu sind. Die große Frage ist, wie viele Menschen sie regelmäßig kaufen werden, sobald es nicht mehr neu ist.

Die Aktie von Beyond Meat hat zu kämpfen

Die Aktien von Beyond Meat sind in den ersten Tagen der Pandemie in die Höhe geschnellt, aber seitdem ist es für die Anleger eine Achterbahnfahrt. Die Aktie liegt jetzt etwas über ihrem 52-Wochen-Tief und hat gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch fast 50 % verloren.

Ein Problem ist sicherlich die Bewertung. Beyond Meat wird mit rund 7 Milliarden US-Dollar bewertet, was dem 13-fachen der durchschnittlichen Analystenschätzung für den Umsatz im Jahr 2021 entspricht. Für ein Unternehmen, das hauptsächlich mit Standardprodukten konkurriert, erscheint mir das zu teuer.

Das wäre vielleicht anders, wenn die Umsätze in den Lebensmittelgeschäften gut wären, aber das sind sie nicht. Beyond Meat hat im zweiten Quartal 77,2 Millionen US-Dollar an den US-Einzelhandel verkauft, gegenüber 90 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der internationale Umsatz wächst schnell, aber das liegt vor allem am verstärkten Vertrieb in Übersee. Auch wenn sich die Umsätze in der US-Gastronomie erholten, stieg der Gesamtumsatz in den USA im Jahresvergleich um weniger als 5 %.

Lohnt es sich, einen saftigen Aufschlag für einen der vielen Hersteller von Kunstfleisch zu zahlen, die mit einer schwächelnden Nachfrage in den Lebensmittelläden zu kämpfen haben? Meiner Meinung nach nicht.

Der Artikel Beyond Meat nutzt falsche Hähnchen, um den Umsatz im Supermarkt anzukurbeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Timothy Green auf Englisch verfasst und am 28.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021