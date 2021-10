Beyond Meat, nimm dich in Acht! Nestlé mit richtig spannendem Produkt-Vorstoß!

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) kann inzwischen wirklich eine Menge. Verfolger wie Impossible Foods und selbst Branchengrößen wie Nestlé (WKN: A0Q4DC) wollen jedoch auch ihren Anteil des Marktes haben. Es geht schließlich mittel- bis langfristig um den flexitarischen Markt. Einen, der ein großes Milliardenvolumen besitzen könnte.

Jetzt wagt das Management von Nestlé jedenfalls einen qualitativen Vorstoß in den Markt der Fleischalternativen. Einen, der auch Investoren von Beyond Meat aufhorchen lassen sollte. Möglicherweise ist der Markt der Fleischalternativprodukte daher größer, als man glauben möchte. Kleiner Hinweis vorab: Es geht vielleicht auch nicht nur um Fleisch per se.

Nestlé-Aktie: Shrimps im Fokus … oder Vrimps

Genauer gesagt möchte Nestlé im Rahmen seiner Veggie-Initiative ein neues Produkt launchen. Im Fokus dabei steht jedoch nicht Fleisch in Reinform. Nein, sondern ein erster Ausflug in den Markt der Meeresfrüchte. Auch das könnte eine überaus spannende Alternative sein.

Nestlé bringt mit den Vrimps eine Alternative zu Shrimps heraus. Eine vegane Alternative, die auf Algen, Erbsen und der Konjakwurzel basiert. Damit sollen sie wie echte Garnelen schmecken, was möglicherweise an den Bestandteilen aus dem Meer liegen könnte. Aber, ebenfalls wichtig: Auch die Konsistenz soll ähnlich sein, was einen identischen Fokus zu den Produkten von Beyond Meat erkennen lässt.

Zeitgleich möchte Nestlé auch eine vegane Alternative zu frischen Eiern auf den Markt bringen. Das dynamische Duo, das idealerweise den Veggie-Wachstumsmarkt weiter aufrollen soll, startet voraussichtlich noch im Jahre 2021 in den Supermarktregalen. Das könnte eine neue Produktqualität bedeuten. Und auch für Beyond Meat wichtig sein.

Ein größerer Markt als gedacht: Auch für Beyond Meat

Beyond Meat und Nestlé operieren daher in einem ähnlichen Markt. Es zeigt sich dabei, dass der Markt vielleicht größer ist, als Investoren es gegenwärtig überblicken. Neben dem klassischen Fleisch in Schwein und Rind oder auch Hähnchen kann es auch andere Alternativen geben. Shrimps sind eine erste, jetzt adaptierte Anlaufstelle. Eier ebenfalls als tierisches Produkt. Es könnte jedoch gerade in der Welt der Meeresfrüchte noch viel Bedarf für neue Lösungen und Produkte geben.

Aber auch andere tierische Erzeugnisse sind mittel- bis langfristig möglichst qualitativ zu ersetzen. Insofern ist der flexitarische Markt grundsätzlich groß. Oder vielleicht größer, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Selbst Milch ist schließlich schon im Fokus einiger Akteure, Molkereiprodukte sind ebenfalls ein großartiger Markt.

Foolishe Investoren können sich daher in diesem Markt entsprechend positionieren. Zumindest, wenn man an eine flexitarische Perspektive glaubt. Wobei die Produktqualität ein wichtiges Merkmal sein könnte, das langfristig über Erfolg, Misserfolg und Akzeptanz entscheidet.

Der Artikel Beyond Meat, nimm dich in Acht! Nestlé mit richtig spannendem Produkt-Vorstoß! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und Nestlé.

Motley Fool Deutschland 2021