Beyond Meat hat am 24. Februar wirklich eine Menge zu beweisen!

Bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) geht es nicht nur um den Burger oder um die Wurst. Nein, sondern inzwischen auch um Hähnchen. Spaß beiseite: Natürlich geht es um mehr, nämlich eine größere Investitionsthese, die auf flexitarische Konsumgewohnheiten abzielt.

Schafft es der US-amerikanische Produzent von Ersatzprodukten, dass man die Alternativprodukte in den Speiseplan eines größeren Teils der Bevölkerung etabliert, so bedeutet das ein größeres Marktpotenzial. Aber Verbrauchergewohnheiten zu verändern benötigt Zeit und wirklich gute Produkte.

Am 24. Februar dieses Jahres präsentiert Beyond Meat nun jedenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk. Wir können schon heute sagen: Das US-Unternehmen hat hier wirklich viel zu beweisen, wenn wir auf die vergangenen Zahlenwerke blicken.

Beyond Meat: Nicht das Q4, sondern die Prognose ist relevant!

Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Beyond Meat erneut vor einem schwierigen vierten Quartal steht. Im dritten Quartal schaffte es das US-Unternehmen lediglich auf einen Umsatz von 106 Mio. US-Dollar. Das Management verwies auf die Pandemie, die offenbar das Geschäft lähmte. Aber auch im Einzelhandel ist man weiterhin eher schwach unterwegs gewesen.

Für das vierte Quartal hat das Management entsprechend ein Umsatzziel zwischen 85 und 110 Mio. US-Dollar ausgegeben, was nicht nur wenig konkret ist. Nein, sondern zugleich auch einen weiteren Rückschritt nicht ausschließt. Aber für Investoren und Unternehmen gilt es, den Blick in Richtung Zukunft zu wagen.

Das Management von Beyond Meat hat schließlich einige vielversprechende Schritte getätigt. Unter anderem mit McDonald’s, KFC und Pizza Hut geht man jetzt weitere Wege, teilweise sogar in den USA im großen Stil. Mitsamt einem nahenden Ende der Pandemie und mehr Normalität kann das ein Wegbereiter für ein solideres Wachstum sein. Oder für einen Turnaround, der dringend benötigt würde.

Entsprechend sollten Foolishe Investoren bei Beyond Meat die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 in den Mittelpunkt rücken. Mit einer erweiterten Produktreichweite wären Wachstum und Turnaround möglich. Wenn das Jahr 2022 ebenfalls durchwachsen bleibt, so ist das vielleicht ein Anlass, die Investitionsthese im flexitarischen Markt infrage zu stellen.

Eine Menge ist in Zukunft zu beweisen!

Ich lehne mich einmal weit aus dem Fenster und sage: Beyond Meats viertes Quartal ist abgefrühstückt, die Erwartungshaltung der Investoren dürfte eher gering sein. Es geht vermutlich auch nicht mehr primär um die Ergebnisse im Jahr 2022, sondern eher darum, was das Management für das Jahr 2022 in Aussicht stellt.

Das Fundament für operative Verbesserungen hat das Management womöglich im letzten Jahr mit weiteren Partnerschaften gelegt. Jetzt gilt es zu zeigen, dass diese sich auszahlen. Sowie auch, dass Verbraucher auf flexitarische Alternativprodukte auch wirklich setzen wollen.

Der Artikel Beyond Meat hat am 24. Februar wirklich eine Menge zu beweisen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2022