Beyond Meat enttäuscht auf ganzer Linie

Als Reaktion des Marktes auf die am Mittwoch nachbörslich gemeldeten Quartalszahlen stürzt der Aktienkurs von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) heute vorbörslich um 19% auf 76,45 US$ ab. Ist das gerechtfertigt?

Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Startups wie Impossible Foods, aber auch etablierte Konzerne wie Tyson Foods oder Unilever.

Verluste ausgeweitet

Beyond Meat ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.