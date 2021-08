Beyond Meat: Der beliebteste vegane Burger?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Burger, das passt einfach zusammen. Aber auch die Aussage, dass es sich bei den fleischlosen Alternativprodukten um die beste vegane Variante handelt? Möglicherweise. Zumindest ist das etwas, das jetzt ein Verbraucherportal herausgefunden haben möchte.

Riskieren wir heute einen Blick auf die Aussage, dass Beyond Meat möglicherweise den besten veganen Burger produziert. Allerdings auch auf den größeren Kontext und weitere Überlegungen. Es könnte auch einfach sein, dass es sich um den beliebtesten oder bekanntesten handelt. Wobei: Für die Investitionsthese wäre auch das unterm Strich nicht verkehrt.

Beyond Meat: Bester oder bekanntester Burger?

Ausgangslage für diese These ist jetzt ein Beitrag auf der Verbraucherplattform Utopia. Im Rahmen einer Studie, die jedoch nicht das Portal selbst durchgeführt hat, sondern Abillion, hat eine ganze Reihe von Verbrauchern den Burger aus dem Hause von Beyond Meat zum besten Alternativprodukt gekürt. Oder, noch konkreter: zum besten pflanzlichen Burger.

Die Umfrage ist dabei breit angelegt gewesen. Insgesamt haben 12.000 Verbraucher unter anderem aus Deutschland, Argentinien, Kanada, Chile, Italien, Mexiko, Südafrika, Spanien, Großbritannien und den USA ihr Votum abgegeben. Das können wir grundsätzlich als breit ansehen. Ob es repräsentativ ist? Vielleicht lassen wir das besser unbeantwortet. Gerade in einem noch vergleichsweise jungen Markt sind repräsentative Aussagen eher selten. Zumal auch nicht jedes der Produkte oder der Anbieter in allen Märkten vorhanden ist. Beyond Meat, um das zu sagen, offenbar schon.

Wie auch immer: Beyond Meat hat das Ranking gewonnen und ist zumindest im Rahmen dieser Umfrage der beste pflanzliche Burger. Bleibt bloß die Frage, ob die Bekanntheit ausschlaggebend war oder aber wirklich der Geschmack.

Eine knifflige Frage

Das, was wir jedenfalls sagen können, ist, dass Beyond Meat vermutlich das bekannteste Produkt auf dem Markt besitzt. Für mich eine wichtige Differenzierung. Gerade in diesem noch recht jungen Markt könnte die Bekanntheit eine wichtige Rolle bei jedem einzelnen Votum spielen. Möglicherweise handelt es sich daher eher nicht um eine repräsentative Abstimmung, was den Geschmack angeht. Ich wage einfach mal zu bezweifeln, dass die 12.000 Verbraucher jedes einzelne Produkt getestet haben. Aber, falls doch: Belehrt mich gerne eines Besseren!

Wie auch immer: Für Investoren ist jedoch auch das nicht verkehrt. Wenn Beyond Meat das bekannteste Produkt auf dem Markt besitzt, könnte auch das eine Menge Interesse und überproportional viele Adressaten besitzen. Bekanntheit und eine starke Marke könnte für das weitere Wachstum eine wichtige Rolle spielen.

Insofern würdige ich auch diese Schlagzeile aus Investorenperspektive als konsequent positiv. Wobei ich mich trotzdem frage: Ist die Bekanntheit oder das Produkt selbst überzeugender? Vielleicht etwas, das ich in Zukunft herausfinden sollte.

