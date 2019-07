Beyond Meat: Wird die Aktie wieder stärker?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Beyond Meat gab, haben sich unsere Autoren in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Derzeit muss sich bei Beyond Meat zeigen, ob das Hoch vom 12. Juli bei 156,00 Euro erreicht werden und die Rallye fortgesetzt werden kann. Die Entwicklung! Aufgrund der Volatilität musste die Aktie in letzter