Beyond Meat: Wie sieht es hier aus?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von Beyond Meat. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei Beyond Meat gab es einen deutlichen Absturz und kaum Erholung – doch warum? Die Entwicklung! Bei Beyond Meat ging es in der letzten Woche von 96,69 Euro auf unter 74 Euro nach unten und danach gab es kaum Erholung. Die Zahlen! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!