Beyond Meat: Wie Phönix aus der Asche!

Noch am Anfang dieser Woche sah es düster aus um Beyond Meat: Cargill wolle den Markt für Fleischersatz auf pflanzlicher Basis aufmischen, hieß es in Medienberichten. Vegane Produkte des umstrittenen US-Lebens- und Futtermittelkonzerns sollen demnach bald in Supermärkten und Restaurant-Ketten erhältlich sein. Für Beyond Meat ist das keine gute Nachricht, die Aktie des aufstrebenden Vorreiters des Fleischlos-Trends rutschten in ihrem Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung