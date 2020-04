Beyond Meat: Was sind die starken Gewinne vom Montag wirklich wert?

Die Bären haben die Beyond Meat-Aktie in diesem Jahr bereits sehr tief zurückfallen lassen. Sie haben dafür gesorgt, dass die im Dezember im Bereich von 71,30 US-Dollar ausgebildete Seitwärtsbewegung unterschritten wurde und die Aktie am 19. März bei 48,18 US-Dollar ein neues Tief ausgebildet hat.

Doch seit Anfang dieser Woche sind es die Bullen, die parallel zum Gesamtmarkt auch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung