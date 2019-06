Beyond Meat: Was ist plötzlich los?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Beyond Meat Aktien (WKN: A2N7XQ) gehören nun schon den fünften Tag in Folge zu den Verlierern an der Wall Street. Nachdem die Aktie am 18. Juni ihr Hoch bei 201,78 US$ gesehen hat, kommen die Kurse heute bis auf 138 US$ zurück.

Fleischersatzprodukte sind – auch an der Börse – noch immer mega angesagt, doch auch die Konkurrenz wird größer. Wie nun bekannt wird, wird BYND-Konkurrent Meatless Farm seine veganen Burger Patties in den USA in Filialen von Whole Foods verkaufen, die zu Amazon gehören. Auch Nestlé hat weitere Produkte auf pflanzlicher Basis angekündigt (wir berichteten).