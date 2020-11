Beyond Meat: Was folgt nach dem Gapschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die amerikanischen Anleger lieben es immer wieder, Gaps zu reißen und diese anschließend auch zu schließen. So verwundert es nicht, dass es der Beyond Meat-Aktie nach dem Tief vom 10. November bei 113,26 US-Dollar gelungen ist, die am gleichen Tag zwischen 150,50 und 118,92 US-Dollar gerissene Kurslücke zu schließen.

Durch den gestern vollzogenen Anstieg auf 144,15 US-Dollar konnte der noch



