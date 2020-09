Beyond Meat: Walmart-Triple eingetütet!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Das sind Mega-Neuigkeiten für Beyond Meat (WKN: A2N7XQ): Walmart wird die Anzahl der Standorte, an denen der Kultburger "The Beyond Burger" erhältlich ist, verdreifachen. Beyond Meat-Aktien explodieren um +10,53% auf 167,23 USD. Vorstand Chuck Muth überschüttet Walmart mit Lob.

So plane der weltgrößte Einzelhandelskonzern den Beyond Burger statt in 800 nun in mehr als 2.400 Läden anzubieten. Beyond Meat bezeichnet den Schritt als „major expansion“. Chief Growth ...





