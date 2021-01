Beyond Meat: Taco Bell plant vegane Option!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Fast-Food-Kette Taco Bell will im Jahr 2021 “neu durchstarten” und plant die Einführung eines neuen pflanzlichen Proteins von Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) sowie die Wiedereinführung von Cheesy Fiesta Potatoes und dem Spicy Potato Soft Taco.

Was geschah

Taco Bell sagte in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, dass es sich mit Beyond Meat zusammenschließt, um ein vegan-freundliches Protein zu entwickeln, das im nächsten Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



