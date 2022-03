Beyond Meat: Der Scheidepunkt

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) steht womöglich vor einem Scheideweg. Oder vor einem Wendepunkt für so manche Investitionsthese. Dass es bei dem Hersteller fleischlicher Alternativprodukte auf Pflanzenbasis nicht läuft, das ist kein Geheimnis mehr. Weder Aktienkurs noch operative Zahlen waren zuletzt zufriedenstellend.

Aber es geht weiter: Neueste Partnerschaften schlagen offenbar auch nicht an. Auch das Erweitern der Reichweite hat bei Beyond Meat keinen operativen Turnaround geschafft. Die Investitionsthese wackelt und das kann definitiv sehr gewichtig sein.

Beyond Meat: Es geht nicht nur um McDonald’s!

Zugegebenermaßen hat Beyond Meat zuletzt auch erneut rund um McDonald’s Schlagzeilen gemacht. Die Gerüchte und die Analysen müssen sich noch verifizieren. BTIG hat jedenfalls erklärt, dass der McPlant womöglich vor einem schwierigen Start stehe. In ausgewählten Metropolregionen würde sich der neue Burger eher schleppend verkaufen, im ländlichen Umkreis noch schleppender. Ob die ambitionierten Prognosen haltbar sind und sich jeder Franchisenehmer an dem Produktstart beteilige, stünde daher nicht fest.

Aber es ist nicht nur McDonald’s. Nein, sondern das Management von Beyond Meat sorgte dafür, dass die eigenen Produkte bei vielen Systemgastronomie-Ketten und Restaurants verwendet werden. Auch steigerte man signifikant die Reichweite, was Supermärkte und Einzelhandelsstandorte anging. National im US-Markt, aber auch international. Trotzdem konnte das Ruder nicht so recht herumgerissen werden.

Für eine Investitionsthese ist das sehr wichtig. Und es führt erneut zur Frage, die für Investoren von großer Relevanz ist: Ist der Markt überhaupt bereit für die Produkte?

Ist der Markt das Problem …?

Beyond Meat besitzt eine Mission: Die Welt besser zu machen, indem tierische Produkte durch pflanzliche Varianten ersetzt werden. Zunächst einmal scheint das ein sehr klarer Markt zu sein. Wobei es primär nicht nur um Vegetarier geht, sondern um Otto-Normal-Verbraucher, die zu Flexitariern werden sollen. Das ist der springende und womöglich nun scheiternde Punkt.

Es bleibt die Frage offen, ob die Verbraucher bereit für diese Veränderung sind. Beziehungsweise, ob das Interesse auch nach einer ersten Probierphase anhält. Preis und Geschmack spielen natürlich ebenfalls eine Rolle. Aber trotzdem vor allem die Frage, ob sich der Markt verändern möchte oder an den alteingesessenen Konsumgewohnheiten festhält.

Trotz steigender Reichweite in Supermärkten und in der Systemgastronomie sind die Zahlen zuletzt schwach gewesen. Ob im Jahr 2022 der Turnaround erfolgt? Abwarten. Im Zweifel sollte sich jeder Investor jedoch in den kommenden Wochen und Monaten mal die Frage stellen, wie viel Geduld man mit dieser Investitionsthese noch aufbringen möchte. Vor allem, wenn der Markt für die Veränderungen womöglich nicht bereit ist.

