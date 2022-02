Beyond Meat: Satz mit X, …

Bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) verrät die Aktienkursreaktion, wie der breite Markt das Zahlenwerk für das vierte Quartal aufgenommen hat. Im späten Handel gaben die Anteilsscheine um ca. 10,8 % nach. Erneut eine schwächere Performance, die den Crash jedoch weiter nährt.

Die Quartalszahlen von Beyond Meat sind in der Tat erneut eine Enttäuschung. Natürlich ist es im Markt flexitarischer Produkte nicht zu spät für ein langfristiges, außergewöhnliches Potenzial. Trotzdem mehren sich die Anzeichen, dass es zumindest einen steinigen Weg dafür gibt. Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher betrachten. Angefangen mit den Zahlen selbst.

Beyond Meat: Ein wirklich schwaches Quartal!

Das Management von Beyond Meat musste im vierten Quartal so manchen Rückschritt hinnehmen. Angefangen mit einem Umsatzrückgang von 1,2 % im Jahresvergleich auf lediglich 100,7 Mio. US-Dollar. Aber auch ein Gross Profit von 14,2 Mio. US-Dollar und eine Marge von 14,1 % auf Basis dieses Wertes ist nicht der Anspruch der Wachstumsgeschichte.

Aufgrund des kaum vorhandenen Wachstums ist Beyond Meat mit einem Nettoergebnis von -80,4 Mio. US-Dollar tief in die roten Zahlen gerutscht. Das EBITDA lag auf bereinigter Basis bei einem Verlust von 62,9 Mio. US-Dollar. Entsprechend schafft es die Marge auf -62,5 %, was ebenfalls einen Rückschritt darstellte. Ein Zahlenwerk zum Vergessen, was das ambitionierte US-Unternehmen hier präsentiert hat.

Immerhin: Der Ausblick ist ein wenig besser. Mit einem Umsatzplus von 21 bis 33 % im Gesamtjahr 2022 soll der Tiefpunkt wohl hinter der Aktie liegen. Das impliziert eine Umsatzprognose von 560 bis 620 Mio. US-Dollar im gesamten Geschäftsjahr 2022. Ob damit der Turnaround eine Option ist? Immerhin könnten wir damit den Tiefpunkt im Jahr 2021 fix verorten.

Günstig, Potenzial, ein großes Aber …

Bei Beyond Meat gibt es natürlich weiterhin eine günstige Bewertung gemessen an der Marktkapitalisierung. Mit lediglich 3,1 Mrd. US-Dollar Börsenwert ist die Ausgangslage vergleichsweise klein. Es geht schließlich um nichts weniger als die Revolution im Bereich des Fleischkonsums. Wenn es das Unternehmen schafft, hier einen signifikanten Marktanteil im Vergleich zum Fleisch zu erobern, so ist das Potenzial groß.

Dieses Wenn ist jedoch von mehreren Faktoren terminiert: der Konkurrenz, dem eigentlichen Markt und dem Anspruch der Wachstumsgeschichte. Wir erkennen, dass dieser Markt und das Potenzial keine Selbstläufer sind.

Beyond Meat sollte mit der Prognose für das Jahr 2022 einen Stein des Anstoßes verfolgen. Dann kann aus der Investitionsthese noch etwas werden. Das gesamte vierte Quartal und auch das Geschäftsjahr 2021 sind jedoch nichts. Die Investitionsthese steht damit zumindest auf dem Prüfstand. Aber, wie gesagt: Für 2022 ist Besserung in Aussicht gestellt. Das gilt es jetzt auch wirklich unter Beweis zu stellen.

Der Artikel Beyond Meat: Satz mit X, … ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat Inc.

Motley Fool Deutschland 2022