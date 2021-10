Beyond Meat: Q3 gelaufen, Aktie crasht 14,3 %: Gerade jetzt ein Kauf?

Für die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) endet die Woche dramatisch: Der Aktienkurs bricht um 14,3 % ein. Ohne Zweifel die Fortsetzung einer durchwachsenen operativen Performance. In Zeiten von COVID-19 hat sich das Umsatzwachstum das eine oder andere Mal bereits abgeschwächt.

Das wiederum ist eine ideale Überleitung für die heutige Schlagzeile. Der Abverkauf bei Beyond Meat geht nämlich erneut mit fundamentalen Neuigkeiten einher. Riskieren wir einen Blick auf die derzeitige Ausgangslage und die Frage, ob die Aktie jetzt ein Kauf sein könnte. Möglicherweise sogar gerade jetzt.

Beyond Meat: Das Wachstum im Q3

Konkreter Auslöser für den Abverkauf bei Beyond Meat ist ein wohl schwächeres Quartal. Zum Ende der Woche gab das Management bekannt, dass man die bisherige Umsatzprognose revidieren müsse. Statt der vorherigen Spanne mit 120 Mio. US-Dollar und 140 Mio. US-Dollar gibt es jetzt bedeutend weniger. Nämlich voraussichtlich lediglich 106 Mio. US-Dollar.

Was bedeutet das? Ursachenforschung ist angebracht. Das Management des Herstellers von Fleischalternativen spricht im dritten Quartal von einigen Faktoren. So sind sinkende Umsätze im Einzelhandel ein Auslöser. Aber auch COVID-19 sei weiterhin ein makroökonomisches Thema. Sicher: Das Essengehen ins Restaurant ist weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden.

Im Endeffekt können wir sagen: Beyond Meat schwächelt erneut. Und das nach einem eigentlich soliden zweiten Quartal, wo die Erlöse fast an die Marke von 150 Mio. US-Dollar heranreichten. Fortschritt und Rückschritt scheinen daher für diese Wachstumsgeschichte zwei prägende Begriffe in zwei Quartalen zu sein.

Gerade jetzt ein Kauf?

Die Frage, ob die Aktie von Beyond Meat gerade jetzt ein Kauf sein könnte, ist möglicherweise schwieriger denn je. Grundsätzlich gilt weiterhin, dass der potenziell adressierbare Gesamtmarkt groß ist. Selbst wenn lediglich gering Prozentanteile des globalen Fleischkonsums umwandelbar sind, so ist das Marktpotenzial gigantisch. Aber: Das ist eben nur eine Sichtweise.

Vor allem die schwindenden Einzelhandelsumsätze könnten auf Probleme hindeuten. Entweder darauf, dass einigen Verbrauchern diese Alternative nicht gut genug sind. Oder aber, dass die Zeit noch nicht reif ist für die Alternative. Wobei es natürlich auch einfach sein könnte, dass wir uns noch in einer sehr frühen Phase der Wachstumsgeschichte befinden. Es ist schließlich nur ein Quartal, nach einem bedeutend stärkeren zweiten Quartal.

Trotzdem ist die Ausgangslage mit einem schwächelnden Wachstum bei Beyond Meat weiterhin prekär. Foolishe Investoren dürfen allmählich ein Zurückfinden in die Wachstumsspur fordern. Inzwischen ist die Perspektive auf einen potenziell großen Gesamtmarkt vielleicht nicht mehr ausreichend. Wobei der Hersteller von Fleischalternativen mit großen Fast-Food-Ketten starke Kooperationen besitzt, auf die ich zumindest als Investor noch mit ein wenig Geduld warte.

