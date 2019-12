Beyond Meat: Die Pläne der anderen!

Der Aufstieg von Beyond Meat war phänomenal: Nachdem der US-amerikanische Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte im Mai 2019 an die Börse ging, stieg der Kurs binnen weniger Wochen um rund 700 Prozent; Ende Juli wurde Beyond Meat kurzzeitig bei mehr als 200 Euro gehandelt. Doch von der Euphorie ist wenig übrig geblieben, Anfang dieser Woche notierte die Aktie erstmals wieder unter 70 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



