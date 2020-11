Beyond Meat: Noch kein Halt auf der schiefen Bahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Bis zum 8. Oktober war die Welt für die Bullen bei der Beyond Meat-Aktie noch in Ordnung, denn der Titel befand sich in einem intakten Aufwärtstrend und drang bis auf ein Hoch bei 197,50 US-Dollar vor. Seitdem leben die Bullen gefährlich.

Es entwickelte sich schnell ein neuer Abwärtstrend. Er durchbrach Ende Oktober den 50-Tagedurchschnitt, der am 9. November durch den



