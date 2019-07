Beyond Meat: Neue „Kult-Aktie“ kennt vor Zahlen kein Halten mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die „BYND“-Aktie (WKN: A2N7XQ) kennt seit Börsenpremiere am 2. Mai quasi nur eine Richtung: nach oben. Heute erobert die Aktie Kursterritorien zurück, in der sie vor rund einem Monat ihr All-Time-High markierte. Am Montag steigt das Papier des Fleischersatz-Spezialisten um +9,88% auf 194,26 US-Dollar. Damit rückt aus charttechnischer und börsenpsychologischer Sicht unmittelbar das All-Time-High vom 18. Juni bei 201,88 US-Dollar ins Visier.

Steht etwas an? Ja, die Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal am 29. Juli. Wir erinnern uns: Im Anschluss an die „Q1 Earnings“ am 6. Juni startete die „BYND“-Aktie eine furiose Rallye. Unter anderem wurden die berühmten Shortseller von Citron Research auf dem falschen Fuß erwischt (wir berichteten). Interessant: Im Vorfeld der Zahlen gibt es von der Wall-Street-Bank Oppenheimer einen „friendly reminder“, dass Beyond Meat Tesla als neue Kult-Aktie ersetzt habe. Diese Überlegung äußerte Michael Schwartz, Chief Options Strategist beim Broker Oppenheimer, gegenüber der Finanzzeitung Barron’s.



Für das Gesamtjahr 2019 gehen Analysten nach Reuters-Angaben von Umsätzen in Höhe von 224 Millionen US-Dollar aus, gefolgt von 362 Millionen US-Dollar in 2020.

