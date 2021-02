Beyond Meat: Nächster Rückschlag für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Beyond Meat-Aktie vollzog im Januar einen sehr dynamischen Anstieg und drang dabei bis zum 28. Januar auf ein neues Hoch bei 221,00 US-Dollar vor. Es wurde von den Anlegern umgehend wieder abverkauft und der Wert ging in eine Korrektur über. Ein erstes Tief bildeten die Bären am 2. Februar bei 163,02 US-Dollar aus. Mit ihm wurde die Kurslücke vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung