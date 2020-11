Beyond Meat: Die Käufer finden kein Gegenmittel

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

So angenehm der September für die in der Beyond Meat-Aktie investierten Anleger verlief, so grausig gestaltete sich der Oktober. Und auch der November machte zumindest an seinem ersten Handelstag nicht den Eindruck, diesen Trend direkt beenden zu wollen.

Zwar konnte die Aktie bis zum 8. Oktober auf ein Hoch bei 197,50 US-Dollar vorrücken. Doch dieser Anstieg wurde durch die Entwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung