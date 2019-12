Beyond Meat: IPO-Highflyer wieder interessant?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

IPO-Highflyer Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) entfernte sich zuletzt signifikant von seinen Höchstkursen bei über 200 US-Dollar. Ist die Aktie nun wieder interessant?

Das Unternehmen bietet zahlreiche Varianten seiner zu 100 Prozent aus nicht-tierischen Zutaten bestehenden Fleischimitate wie "Beyond Burger", "Beyond Beef", "Beyond Chicken", oder "Beyond Sausage" , die allesamt geschützte Marken des Beyond Meat-Konzerns sind.

Laut den am 12. November präsentierten ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.