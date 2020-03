Beyond Meat: Große Bodenbildung gescheitert?

Im Dezember bildete die Beyond Meat-Aktie im Bereich von 71,30 US-Dollar einen Boden aus. Von diesem aus vollzog der Wert im Januar einen steilen Anstieg. Er gipfelte am 14. Januar in einem neuen Jahreshoch bei 135,23 US-Dollar. Danach ging der Kurs zunächst in eine volatile Seitwärtsbewegung über.

Aus ihr entwickelte sich in der zweiten Februarhälfte jedoch ein neuer Abwärtstrend.



