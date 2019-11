Beyond Meat: Gewagte Ziele!

Nach ihrem kräftigen Aderlass ab Anfang Oktober hat die Aktie von Beyond Meat zuletzt wieder etwas zugelegt. Von fast 152 Euro noch am 26. September waren die Papiere des Fleischersatz-Produzenten zunächst auf bis zu 67,44 Euro am vergangenen Dienstag eingebrochen. Seitdem allerdings erlebte Beyond Meat ein kleines Revival, am Freitag standen zeitweilig wieder 75,00 Euro auf dem Kurszettel, am Montag ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung