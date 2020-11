Beyond Meat: Fast News!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Der Bestand des pflanzlichen Fleischproduzenten Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND) stieg am Dienstag um 16,9% nach unten. Der Ausverkauf wurde ausgelöst, als McDonald’s Corp (NYSE: MCD) Beyond Meat nicht als einen der Lieferanten für seine auf Pflanzen basierende Produktlinie McPlant nannte.

Was geschah

Beyond Meat-Investoren gerieten in Panik wegen der Befürchtung einer möglichen Konkurrenz durch McDonald's auf dem Markt für pflanzliche Fleischersatzprodukte, berichtet



zur Originalmeldung