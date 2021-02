Beyond Meat: Erringen die Bären bald ihren nächsten Erfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Als die Beyond Meat-Aktie Ende Januar einen Anstieg von rund 80 US-Dollar vollzog und dabei am 28. Januar bei 221,00 US-Dollar auf ein neues Hoch vordrang, wurde an diesem Tag zwischen 164,25 und 183,60 US-Dollar auch ein Gap gerissen.

Diese Kurslücke zu schließen, war seit dem neuen Jahreshoch das vorrangige Ziel der Bären. Es konnte in der Zwischenzeit erreicht werden,



