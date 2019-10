Beyond Meat: Einladung zum Schlachtfest?

Bei sage und schreibe 151,98 Euro notierte die Aktie von Beyond Meat noch vor rund vier Wochen. Kurz zuvor war bekanntgeworden, das Fastfood-Riese McDonald’s in seiner Restaurantkette den Verkauf eines Beyond Meat-Produkts testen wird. Seitdem ist die Aktie des US-Herstellers veganer Fleischersatzprodukte regelrecht eingebrochen. Allein in der zurückliegenden Woche hat Beyond Meat mehr als 20 Prozent an Börsenwert eingebüßt, aktuell stehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung