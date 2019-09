Beyond Meat: Dramatischer Kursrutsch zu befürchten?

Nach dem fast nicht enden wollenden Anstieg der Beyond Meat Aktie kam es zu einer deutlichen Kurskorrektur nach unten. Diese setzt sich nun auch in der neuen Woche weiter fort. Ist die Bewertung in den letzten Wochen einfach in unrealistische Sphären eingetaucht? Einige Marktteilnehmer haben seit längerem über die hohe Bewertung von Beyond Meat gewitzelt. Der Kursrückgang bestätigt nun die Einschätzung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung