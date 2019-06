Beyond Meat: Crash-Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Kehren Beyond Meat Aktien (WKN: A2N7XQ) bald auf das Kursniveau vor den Quartalszahlen zurück? Am 6. Juni bei Zahlenvorlage notierte die Aktie bei 99,50 US-Dollar. Danach setzte der zweite Teil des verrückten Kurs-Runs ein, der den Titel in der Spitze auf bis zu 201,88 US-Dollar am 18. Juni führte und Anlegern in nur wenigen Wochen +707,52% Kursgewinn bescherte ausgehend vom IPO-Preis bei 25 US-Dollar pro Aktie.

Danach stoppte der Höhenflug abrupt. Die Beyond Meat-Aktie musste an jedem Tag Kursverluste einstecken – bis auf gestern (+6,82% auf 150,60 US-Dollar). Analysten und Marktbeobachter wiesen zuletzt auf die astronomische Bewertung des Papiers hin. In einer Research-Mitteilung merkte JPMorgan an, dass „irgendwann das außergewöhnliche Umsatz- und Gewinnpotenzial eingepreist“ sei. Dieser Zeitpunkt sei bereits gekommen.

Mehr Konkurrenz im Bereich für pflanzliche Fleischalternativen

Zudem bekommt Beyond Meat – neben Nestlé (wir berichteten) – zusehends Konkurrenz und zwar durch niemand Geringeren als Amazon. Die Amazon-Tochter Whole Foods – die bekannteste Bio-Supermarktkette in den USA – vertreibt künftig die Veggie-Produkte von Beyond Meat-Konkurrent Meatless Farm. Mit Impossible Foods ist ein Anbieter für Fleischersatzprodukte auf dem Markt, der mit Burger King kooperiert. US-Lebensmittelgigant Tyson Foods liebäugelt mit einem Einstieg in die Branche für pflanzliche Fleischalternativen.