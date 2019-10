Beyond Meat: Crash mit Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Obwohl der Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten, Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), vorgestern Abend besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen und die eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen ein weiteres Mal anheben konnte („Beat and Raise“) wurde die Aktie gestern an der NASDAQ ausverkauft. So wurde das Minus von mehr als -20% eigentlich nur noch von der Aktie des Essenslieferservice GrubHub getoppt, die sich gestern nahezu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung