Beyond Meat: Chipotle Mexican Grill verzichtet dankend!

Wie kürzlich berichtet, haben das US-amerikanische Pendant von HelloFresh, Blue Apron, sowie der Produzent von veganen Fleischersatzprodukten, Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, nach denen Blue Apron seinen Kunden zukünftig auch die veganen Produkte von Beyond Meat anbieten wird. Generell war Beyond Meat zuletzt darum bemüht neue Kooperations- respektive Vertriebspartner zu gewinnen. So wird es zukünftig sogar bei Dunkin‘ Donuts entsprechende Produkte geben.

Aber nicht überall stieß das Management von Beyond Meat um CEO Ethan Brown mit seinen Produkten auf offene Arme. So hat beispielsweise die, gerade wieder auf einer Welle des Erfolgs schwimmende, auf mexikanische Gerichte spezialisierte, Fastfood-Kette Chipotle Mexican Grill die Produkte von Beyond Meat als „zu stark verarbeitet“ abgelehnt. Beyond Meat CEO Ethan Brown habe daraufhin die Verantwortlichen von Chipotle Mexican Grill zu einer Fabrikbesichtigung eingeladen.

So könnten diese sich davon überzeugen, dass man bei Beyond Meat nichts tue, was nicht auch in anderen Fabriken von Zulieferern von Chipotle Mexican Grill gemacht werde. Ich halte diese Entscheidung von Chipotle Mexican Grill dennoch für richtig und sehe die Aktie daher, anders als das überteuert wirkende Beyond Meat-Papier, weiterhin als klaren Kaufkandidaten an. Die Analysten von Goldman Sachs sehen das ähnlich und haben daher erst kürzlich eine Kaufempfehlung mit Kursziel 1.000 US-Dollar für das Papier ausgesprochen!