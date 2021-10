Beyond Meat-Aktien: Warum sie heute fallen!

Überblick

Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) wird am Freitag deutlich niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für das dritte Quartal aktualisiert und die Prognose gesenkt hat.

Beyond Meat senkte seine vierteljährliche Umsatzprognose von einer Spanne von $120 Millionen bis $140 Millionen auf $106 Millionen gegenüber einer Schätzung von $133,11 Millionen.

Das Unternehmen hatte zuvor mit einem Rückgang der Nettoeinnahmen gerechnet, aber die Verlangsamung war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung