Beyond Meat Aktie: Deshalb steigt die Aktie heute an!

Die Aktien von Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND) steigen, nachdem das Unternehmen die landesweite Einführung von Beyond Fried Chicken bei KFC angekündigt hat. Beyond Meat sagt, dass ab Montag, den 10. Januar, KFC-Restaurants in den USA Beyond Fried Chicken für eine begrenzte Zeit anbieten werden, solange der Vorrat reicht.

Das ist passiert

Beyond Meat hob in einer Pressemitteilung vom Mittwochmorgen hervor, dass KFC das



