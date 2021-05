Beyond Meat-Aktie steigt 12,5 %: Fundamentale Neubewertung?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) konnte am Montag dieser Woche ziemlich rasant zulegen. Zwar nicht unbedingt in Euro, der Handel hierzulande fand schließlich aufgrund des Pfingstfeiertages nicht statt. Allerdings in US-Dollar. Mit Blick auf ein aktuelles Kursniveau von 119,90 US-Dollar (24.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) erkennen wir: Die Aktie hat um ca. 12,5 % im Vergleich zum Ende der letzten Woche zugelegt.

Was sind die Gründe für diese überraschend positive Kursentwicklung zum Wochenauftakt? Steht bei der Aktie von Beyond Meat möglicherweise eine Neubewertung an? Interessante Frage, die wir mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage und einige Veränderungen oder neue Erkenntnisse beantworten wollen.

Beyond Meat: Keine fundamentale Veränderung

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage erkennen können, gibt es augenscheinlich keine neuen Erkenntnisse zur Aktie von Beyond Meat. Der überaus erfolgreiche Börsengang von Oatly fand bereits per Ende der letzten Woche statt. Partnerschaften oder Kooperationen hat es ebenfalls nicht gegeben. Dafür jedoch eine bemerkenswerte neue Analyse und ein interessantes Rating.

Ein Analyst aus dem Hause Bernstein hat sich die Aktie von Beyond Meat jetzt ein weiteres Mal angesehen und ist zu einem krassen Entschluss gekommen: Demnach lautet seine finale Einschätzung jetzt Outperformance. Das ist ein Anheben des Ratings um zwei Schritte, zuvor lag das Votum schließlich noch bei Underperformance. Wie ein US-Kollege der Fools berichtet hat: Das ist ein seltener Schritt.

Was begründet jedoch die neue Überzeugung bei der Aktie von Beyond Meat? Ganz einfach ausgedrückt: die neuen Perspektiven in Zeiten von COVID-19. Demnach soll der Produzent von Fleischalternativen in besonderem Maße von der Öffnung profitieren. Auch mithilfe der Partnerschaften mit Yum! Brands oder McDonald’s. Das könnte neue, starke Umsatzquellen schaffen, die das Wachstum beschleunigen. Und eben eine neue, fundamentale Bewertung rechtfertigen könnten.

Viel Bekanntes, nur eben offensichtlich

Die Aktie von Beyond Meat profitiert zur neuen Woche daher eigentlich von keiner veränderten Ausgangslage. Generell gilt, dass die Basics so weit bekannt sein dürften. Weder die Kooperationen, noch das Profitieren von einem Erstarken des Restaurantgeschäfts ist sonderlich neu für weitsichtige, Foolishe Investoren. Bloß die Erkenntnis, dass sich die Stimmung zu drehen scheint, ist jetzt dazugekommen.

Auch durch den Börsengang von Oatly hat der Markt insgesamt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt gilt es, das Flexitarier-Momentum aufrechtzuerhalten und das Wachstum zu beschleunigen. Tritt das ein, so könnte die Aktie von Beyond Meat erst am Beginn der Wachstumsgeschichte stehen. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung von 7,5 Mrd. US-Dollar ist die Chance schließlich weiterhin vergleichsweise klein. Oder, man könnte sagen, chancenreich, wenn sich das Wachstum beschleunigt.

