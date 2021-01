Beyond Meat Aktie: Deshalb sind Analysten pessimistisch über Pepsi Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Der Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) verdient Anerkennung für die Partnerschaft mit PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), aber die Reaktion der Aktie “schießt über die tatsächliche finanzielle Chance hinaus”, so JPMorgan.

Wann immer ein kleines Unternehmen wie Beyond Meat eine Partnerschaft mit einem globalen Giganten wie PepsiCo eingeht, ist das “normalerweise eine gute Nachricht”, schrieb Analyst Ken Goldman in einer Notiz.

Vegane ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!