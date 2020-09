Beyond Meat Aktie: Die nächsten Tage sind entscheidend!

Die Beyond Meat Aktie konnte ihren nach dem Corona Einbruch initiierten Aufwärtstrend nicht aufrechterhalten. So konnte die Aktie von Ende März bis Mitte Juni zwar Kursgewinne in Höhe von 246 % erzielen und so über 165 USD klettern, allerdings wurde seitdem auch wieder einiges eingebüßt, weshalb die Aktie zurzeit nur noch bei rund 125,82 USD notiert. Welche Situation ergibt sich hieraus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



