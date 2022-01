Beyond Meat-Aktie: Das lässt die Anleger nicht ruhig schlafen!

Eigentlich gibt es für Anleger bei der Beyond Meat-Aktie nicht viel zu meckern. Im vergangenen Jahr ist vieles von dem eingetreten, worauf in der Vergangenheit gehofft wurde. Vor allem gelang es dem Management, große Partnerschaften an Land zu ziehen. Zuletzt wurde bekannt, dass der Fast-Food-Gigant McDonald’s mit dem Hersteller veganer Lebensmittel zusammenarbeitet.

