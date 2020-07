Beyond Meat Aktie: Das kommt nicht wirklich überraschend!

Die Aktie von Beyond Meat ist mit einem Plus von mehr als drei Prozent auf bis zu 121,30 Euro in Frankfurt in die neue Börsenwoche gestartet. Damit haben die Papiere des US-Herstellers von Fleischersatz-Produkten den jüngsten Abwärtstrend zumindest vorerst gestoppt: Mitte Juni noch war die Beyond Meat-Aktie kurzzeitig bei mehr als 145 Euro gehandelt worden. Dass sich der Hype um das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung