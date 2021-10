Beyond Meat-Aktie: Das ist die technische Analyse!

Überblick

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND) brach am Freitag um etwa 14% ein, nachdem das Unternehmen seine vierteljährliche Umsatzprognose gesenkt hatte. Beyond Meat wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal nach der Schlussglocke am 8. November veröffentlichen, und obwohl die niedriger als erwarteten Ergebnisse nun wahrscheinlich eingepreist sind, befindet sich die Aktie immer noch in einem soliden Abwärtstrend.

Beyond Meat näherte sich einem Unterstützungsniveau