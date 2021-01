Beyond-Meat-Aktie: Auch hier der klare Marktführer!

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) wird in den kommenden Tagen oder ein, zwei Wochen in meinem Depot landen, darauf habe ich bereits hingewiesen. Was mir jetzt bei meiner Analyse eigentlich bloß noch fehlt, ist eine Produktprobe. Oder, anders ausgedrückt: eine Geschmacksprobe. Das wird alsbaldig nachgeholt … und dann geht’s voraussichtlich in Richtung Zukauf.

Trotzdem verbringe ich die Zeit natürlich nicht damit, mir vorzustellen, wie es wohl ist, einen Beyond-Meat-Burger zu essen. Nein, sondern ich schaue mir das Unternehmen und die Produkte weiter an. Jetzt gab es zur Mitte bis zum Ende dieser Woche erneut spannende Nachrichten eines Konkurrenten, die zeigen: Beyond Meat ist der klare Marktführer, auch in dieser Hinsicht. Schauen wir im Folgenden einmal, warum das wichtig ist. Und was mittel- bis langfristig noch wichtiger werden dürfte.

Beyond Meat: Beim Preis die Nase vorn

Wie man zuletzt teilweise lesen konnte, gibt es im Markt der Alternativprodukte für Fleisch augenscheinlich etwas mehr Druck. Das wiederum hat auch die Aktie von Beyond Meat ein kleines bisschen belastet. So zumindest ein gängiger Tenor.

Wenn wir die aktuellen Meldungen jedoch aufmerksam verfolgen, so fällt auf: Beyond Meat hat auch beim Preis weiterhin die Nase vorn. Der definitiv ernstzunehmende Konkurrent Impossible Foods wird demnach die eigenen Ersatzprodukte beim Preis um 15 % reduzieren. Allerdings beläuft sich der Pfundpreis auch weiterhin auf 6,80 US-Dollar. Das ist über dem Niveau von Beyond Meat, die für ihr Produkt derzeit 6,40 US-Dollar verlangen. Ein Preisunterschied von 6 % ist definitiv nicht unerheblich.

Ist die Ausgangslage trotzdem schlimm für den Gesamtmarkt? Wird der Wettbewerb den Appetit ein wenig verderben? Möglich. Aber trotzdem nicht das einzige Szenario. Sowohl Beyond Meat als auch die Wettbewerber arbeiten schließlich daran, die eigenen Verfahren auf Effizienz zu trimmen und preiswerter zu werden. Das liegt in der Natur der Märkte, dass es hier Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Solange Beyond Meat noch die Nase vorn hat, müssen wir uns zunächst keine Gedanken machen. Wobei Rindfleisch zumindest in den USA sowieso noch die deutlich preiswertere Alternative ist.

Mehr als nur der Preis …?

Natürlich können wir sagen: Es geht um mehr als bloß den Preis. Und, yep, das ist auch richtig. Mittel- bis langfristig werden Geschmack und die Nachhaltigkeit der Produkte entscheidend sein. Oder auch Einschätzungen bezüglich der Nährwerte und dergleichen. Trotzdem ist auch der Preis ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium, bei dem Beyond Meat jetzt die Nase vorn hat. Trotz Preisnachlass der Konkurrenz.

Damit besitzt das Unternehmen weiterhin eine attraktive Ausgangslage, um die Flexitarier von den eigenen Produkten zu überzeugen. Vermutlich wird der Preis gerade beim Einstieg eine wichtige Rolle spielen. Auch die Bekanntheit von Beyond Meat könnte ein Katalysator des weiteren Wachstums werden. Hinter diesem Namen versteckt sich schon irgendwo die Speerspitze dieses neueren Marktes.

Neben den Produkten und der Konkurrenz wird Beyond Meat jedoch trotzdem auch eine Sache beweisen müssen: Nämlich, dass man erneut zurück in die moderate Wachstumsspur finden kann. Hier ist es zuletzt in Anbetracht eines schwächeren Quartals etwas schwieriger geworden.

Beyond Meat: Für mich eine attraktive Chance

Auch mit Blick auf den Preis bleibe ich daher bei meinem Fazit: Die Aktie von Beyond Meat ist für mich eine attraktive langfristig orientierte Chance. Sowie auch beim Preis ein führendes Produkt, die Bekanntheit gibt der Investitionsthese den Rest. Es gilt nicht weniger, als den Markt der Flexitarier zu erobern. Wer weiß, vielleicht überzeugen die Produkte im Test ja bald sogar mich als sehr überzeugten Fleischfresser?

