Beyond Meat-Aktie: Ein großer Schritt!

Der Dienstag war einer der besseren Tage für Beyond Meat an der Börse. Die Papiere des US-Spezialisten für Fleischersatzprodukte legte im Xetra-Handel um 1,6 Prozent zu auf 112,42 Euro. Damit hat die Beyond Meat-Aktie wieder ungefähr das Niveau erlangt, das sie direkt nach Ostern erreicht hatte. Diese ausgesprochene Seitwärtsbewegung korrespondiert so gar nicht mit dem Erfolg im operativen Geschäft. Denn das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



