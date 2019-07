Beyond Meat: Aktie auf Rekordkurs – Allzeithoch geknackt

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Die „BYND“-Aktie (WKN: A2N7XQ) erklimmt am Dienstag kurz nach Handelseröffnung ein neues All-Time-High bei 208,47 US-Dollar (bisher 201,88 US$). Schon vorbörslich schickten Anleger das Papier nach oben und heizten das Sentiment an. Das Interesse an der Fleischersatz-Aktie ist riesig. In der ersten halbe Stunde wurde heute bereits so viel gehandelt wie an einzelnen Handelstagen in den vergangenen Wochen.

Klar ist: Die Aktie baut vor den „Q2 Earnings“ am 29. Juli ein unwiderstehliches Momentum auf. Klar ist auch: Nachdem nur rund 11 Millionen Aktien frei gehandelt werden können und das Interesse an der Aktie und dem Thema pflanzlicher Ernährung riesig ist, kommt es hier wohl zu einem „Engpass“. Zu wenige Verkäufer stehen zu vielen Käufern gegenüber. Anleger sollten sich nach den rasanten Zugewinnen aber nicht zu sicher sein und vielleicht abwarten, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Beyond Meat ist die neue „Kult-Aktie“ an der Wall Street

Die „BYND“-Aktie hat bei gewissen Marktteilnehmern das Tesla-Papier als „Kult-Aktie“ abgelöst – diese Ansicht vertritt Kapitalmarktstratege Michael Schwartz vom Brokerhaus Oppenheimer (wir berichteten). Gegenüber der Finanzzeitung Barron’s äußerte sich Schwartz vor wenigen Tagen dahingehend, dass Beyond Meat die „neue Tesla“ und die „jüngste Kult-Aktie“ sei.