Beyond Meat-Aktie: Yummy!

Positive Analystenkommentare am Montag beflügelten die Beyond Meat-Aktie, die seit Monaten gefallen ist. Die Aktie schloss an der Nasdaq bei 65,13 US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 15,19 Prozent gegenüber dem Handelsschluss vom Freitag. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie hat sich zudem auch in der Nähe der 50-Tage-Linie aufgehalten, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Auch Anleger nahmen dies positiv zu Kenntnis.