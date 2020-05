Beyond Meat-Aktie: Wie startet die Aktie in den Handel?

Die Beyond Meat Aktie ist vorbörslich etwas fester in den Handel gestartet, deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Beyond Meat Aktie mit grünen Vorzeichen in den US-Handel starten könnte. Gestern musste die Beyond Meat Aktie einen Kursrückgang verkraften, der aber Intraday wieder etwas neutralisiert wurde. Am Ende ging die Aktie aber trotzdem mit einem Verlust aus dem Tag.

