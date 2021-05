Beyond Meat-Aktie: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Beyond Meat Inc. (NASDAQ:BYND) Aktien wurden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Einführung des allerersten Value-Six-Packs des Beyond Burger in Kanada bekannt gab.

Die Veröffentlichung dieses Sixpacks wird laut Beyond Meat dazu beitragen, das Ziel des Unternehmens, pflanzliches Eiweiß verfügbarer zu machen, zu unterstützen.

Die Aktie von Beyond Meat stieg bei der letzten Überprüfung um 11,59% auf $141,44. zur Originalmeldung