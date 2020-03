Beyond Meat Aktie: Was passiert hier?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei Beyond Meat einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Es scheint, als dass die große Bodenbildung um 71,30 US-Dollar herum für Beyond Meat gescheitert ist. Was passiert nun? Die Entwicklung! Im Dezember hatte Beyond Meat um 71,30 US-Dollar herum einen Boden ausgebildet und bis zum 14. Januar ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!